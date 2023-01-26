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Дальнее зарубежье 26.01.2023 22:00

Канада отправит Украине четыре танка Leopard 2

Глава Минобороны Канады Анита Ананд объявила в четверг, что Оттава поставит Украине четыре танка Leopard 2.

"Министр обороны Анита Ананд сказала, что Канада в предстоящие недели передаст Украине четыре танка Leopard 2 немецкого производства", - передает Toronto Star.

Канада передаст вместе с этой техникой запчасти и боеприпасы, а также обучит украинских военных использованию танков. Издание уточнило, что Ананд допустила возможность дополнительных поставок Украине танков Leopard 2.

Всего на вооружении Канады имеется 112 танков этой модели.

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Тэги: КАНАДА, УКРАИНА, ТАНКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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