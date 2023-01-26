Канада отправит Украине четыре танка Leopard 2

Глава Минобороны Канады Анита Ананд объявила в четверг, что Оттава поставит Украине четыре танка Leopard 2.

"Министр обороны Анита Ананд сказала, что Канада в предстоящие недели передаст Украине четыре танка Leopard 2 немецкого производства", - передает Toronto Star.

Канада передаст вместе с этой техникой запчасти и боеприпасы, а также обучит украинских военных использованию танков. Издание уточнило, что Ананд допустила возможность дополнительных поставок Украине танков Leopard 2.

Всего на вооружении Канады имеется 112 танков этой модели.