Хорватия не намерена поставлять танки Украине

Президент Хорватии Зоран Миланович в четверг выразил сомнение в том, что поставка танков каким-либо образом поможет Украине.

"Я не знаю, как танки помогут Украине. Возможно, они сгорят также, как в Ираке. Мы не будем рассматривать это, и прошу к этому отнестись серьезно. Сам я буду настаивать на этом настолько долго, насколько смогу", - приводит слова Милановича хорватская телерадиокомпания ХРТ.

Он подчеркнул, что Хорватия не будет участвовать в каких-либо поставках техники на Украину.