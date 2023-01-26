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Дальнее зарубежье 26.01.2023 22:28

Хорватия не намерена поставлять танки Украине

Президент Хорватии Зоран Миланович в четверг выразил сомнение в том, что поставка танков каким-либо образом поможет Украине.

"Я не знаю, как танки помогут Украине. Возможно, они сгорят также, как в Ираке. Мы не будем рассматривать это, и прошу к этому отнестись серьезно. Сам я буду настаивать на этом настолько долго, насколько смогу", - приводит слова Милановича хорватская телерадиокомпания ХРТ.

Он подчеркнул, что Хорватия не будет участвовать в каких-либо поставках техники на Украину.

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Тэги: ХОРВАТИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, УКРАИНА, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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