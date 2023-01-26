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Дальнее зарубежье 26.01.2023 23:53

США не имеют достаточного количества танков M1 Abrams для их поставок Киеву со складов

США не могут передать Украине танки M1 Abrams со складов, поскольку их нет в достаточном количестве, заявила в четверг заместитель пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

"В арсеналах США этих танков в избытке просто нет ", - сказала Сингх, отвечая на вопрос журналиста, почему нельзя поставить Киеву M1 Abrams прямо с американских складов.

Она подчеркнула, что поставка M1 Abrams, а также обучение украинских войск их применению "займет очень много времени".

Сингх также упомянула, что Вашингтон хочет передать Украине эти танки в модификации M1A2.

Ранее в четверг издание Politico сообщило со ссылкой на источники, что США намереваются направить Украине танки M1 Abrams в модификации M1A2, которая предусматривает более совершенную систему прицеливания и боевую информационно-управляющую систему.

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Тэги: США, УКРАИНА, ТАНКИ


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