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Дальнее зарубежье 27.01.2023 14:43

Глава ЦРУ посетил Израиль, встретился с шефом Моссада

Глава ЦРУ Уильям Бернс прибыл в Израиль и провел встречу с главой разведывательного агентства "Моссад", сообщают в пятницу израильские СМИ.

"Глава ЦРУ Уильям Бернс приехал в Израиль и встретился с израильскими властями, включая главу "Моссада" Давида Барнеа", - передает The Jerusalem Post.

По данным издания Times of Israel, Бернс прибыл в Израиль накануне. Как ожидается, он также проведет переговоры и с палестинскими представителями. Целью его визита является деэскалация напряженности между сторонами, отмечает издание. В ЦРУ газете отказались комментировать детали визита.

Бернс прибыл в регион после того, как силы безопасности Израиля в четверг провели антитеррористическую операцию на Западном берегу реки Иордан, в результате которой погибли более десяти палестинцев. Этот рейд вызвал резкую реакцию со стороны палестинцев. В частности, Палестинская национальная администрация объявила о прекращении координации сотрудничества с властями Израиля в сфере безопасности. В международном сообществе призвали стороны к деэскалации.

Накануне значительное число израильских военных вошли в Дженин и близлежащий лагерь беженцев. Молодые палестинцы попытались перекрыть дорогу израильским силам безопасности, те открыли по ним огонь. Не менее 13 человек погибли в ходе действий израильских военных. Также израильская армия отключила энергоснабжение лагеря и запретила доступ туда медработникам и журналистам.

Войдя в лагерь беженцев, военные отправились к месту жительства трех человек, которых они планировали задержать по подозрении в организации теракта. Двое из подозреваемых попытались бежать при приближении военных, те открыли огонь, и оба палестинца погибли. Еще один сдался израильским военным.

Радикальные палестинские группировки ХАМАС и "Исламский джихад" пригрозили "масштабным ответом" в случае, если израильские военные не уйдут из Дженина в ближайшее время. В Палестинской автономии лагерь беженцев в Дженине считают символом палестинского сопротивления.

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