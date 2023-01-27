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ТЭК 27.01.2023 14:11

Палата представителей США проголосует по законопроекту об ограничении доступа Байдена к нефтяному резерву

Члены Палаты представителей США в пятницу проведут голосование по предложенному республиканцами законопроекту об ограничении полномочий президента страны по использованию нефтяного резерва, сообщают американские СМИ.

Законопроект предполагает, что государство, в случае если США высвобождают нефть из стратегического нефтяного резерва не в экстренных случаях, должно возмещать эти объемы новыми проектами по добыче на принадлежащих ему территориях.

Представители Республиканской партии США предложили эту инициативу, поскольку считают, что президент Джо Байден злоупотребляет использованием резерва, используя нефть оттуда не в стратегических, а в политических целях: чтобы поддерживать низкой цену на топливо в стране и таким образом - пытаться сохранить поддержку электората.

При этом ранее в Белом доме раскритиковали этот законопроект, заявив, что "такие крайние меры причинят работающим семьям огромные финансовые проблемы и увеличат наш дефицит". В американской администрации также считают, что это "принесет выгоду только самым богатым налогоплательщикам и крупным корпорациям".

В свою очередь министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм добавила, что законопроект в случае его одобрения может "затруднить предоставление американцам помощи в будущем".

Она также отмечала, что Байден может применить право вето, если законопроект в нынешнем виде будет одобрен обеими палатами Конгресса США.

В настоящее время у республиканцев - большинство в Палате представителей. В Сенате же большинство - у демократов.

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