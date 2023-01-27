Дело о нападении на посольство Азербайджана в Тегеране расследуется в срочном порядке и с особой тщательностью, заявляют в МИД Ирана

В МИДе Ирана осудили вооруженное нападение со смертельным исходом на посольство Азербайджана в Тегеране, отмечают что инцидент расследуется в срочном порядке и с особой тщательностью.

«В распространенном в пятницу заявлении официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) Ирана Насер Канаани категорически осудил вооруженное нападение, в результате которого сегодня утром погиб сотрудник посольства Азербайджана в Тегеране», - пишет иранское агентство Tasnim.

Канаани отметил, что «это дело расследуется в срочном порядке и с особой тщательностью», выразил соболезнования семье погибшего, правительству и народу Азербайджана.

Он сообщил, что ведется допрос нападавшего, которого задержали правоохранительные органы и силы безопасности Ирана.

По предварительным данным, нападение было совершено по личным мотивам, добавил Касаани.

МИД Азербайджана ранее сообщил, что 27 января около 8:30 по бакинскому времени совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Вооруженный автоматом «Калашников» убил начальника службы охраны дипмиссии. При отражении вооруженного нападения еще два сотрудника охраны посольства получили ранения, их состояние удовлетворительное. В настоящее время идет расследование по факту нападения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал инцидент терактом и потребовал от Тегерана раскрытия его в кратчайшие сроки. «Я решительно осуждаю террористический акт, совершенный сегодня против нашего посольства в Тегеране. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким старшего лейтенанта Аскерова Орхана Ризван оглу, погибшего при защите посольства и сотрудников посольства. Мы требуем скорейшего расследования этого террористического акта и скорейшего наказания террористов. Террористическая атака на дипломатические представительства недопустима», написал Алиев в твиттере.

Иранские СМИ со ссылкой на главу полиции Тегерана Гусейна Рахими сообщили, что нападавшим, который задержан, был мужчина в возрасте 50 лет. Он вошел в здание посольства, открыв огонь прямо на входе в здание.

Р.Керимов