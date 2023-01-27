Органы прокуратуры в 2022г обеспечили возмещение ущерба на 71,5 млн манатов

Генеральная прокуратура Азербайджана в 2022 году обеспечила возмещение причиненного ущерба на сумму 71,5 млн манатов, заявил Генеральный прокурор Камран Алиев.

«В 2022 году Генпрокуратура в рамках расследуемых уголовных дел обеспечила выплату 71,5 млн манатов за причиненный ущерб. В целом, в прошлом году по уголовным делам, по которым было завершено предварительное расследование, материальный ущерб определен в размере 100,609 млн манатов. Из этой суммы обеспечены выплаты в размере 71,566 млн манатов», - сказал Алиев на заседании расширенной коллегии Генпрокуратуры.

Кроме того, согласно требованиям уголовно-процессуального законодательства, в госбюджет обеспечены выплаты в размере 20,213 млн манатов лицами, освобожденными от уголовной ответственности.

Б.Рустамбеков