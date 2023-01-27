Достигайте своих бизнес-целей с микрокредитом Yelo Bank



Yelo Bank продолжает активно поддерживать реальный сектор и предлагает предпринимателям выгодные микрокредиты до 100 000 манат, сроком до 36 месяцев. Оформив микрокредит, вы получите следующие преимущества:





· Льготный срок до 12 месяцев

· Возможность выбрать тарифный план, который подходит вашему бизнесу

· Быстрое оформление и краткосрочный процесс принятие решений

· Без комиссии за страхование

· Без комиссии за открытие счета

· Без требуемого залога

· Бизнес карта в подарок





Отметим, чтоYeloBankтакже дает возможность предпринимателям получить микрокредит с помощью бесплатной бизнес-карты, которая выдается при оформлении кредита.



YeloBankвсегда готов поддержать ваш бизнес! Закажите кредит онлайн, чтобы воспользоваться всеми преимуществами: https://bit.ly/ylmkro



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Yelo Bank – Яркий банкинг!