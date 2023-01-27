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27.01.2023 15:15

Достигайте своих бизнес-целей с микрокредитом Yelo Bank


Yelo Bank продолжает активно поддерживать реальный сектор и предлагает предпринимателям выгодные микрокредиты до 100 000 манат, сроком до 36 месяцев. Оформив микрокредит, вы получите следующие преимущества:

· Льготный срок до 12 месяцев

· Возможность выбрать тарифный план, который подходит вашему бизнесу

· Быстрое оформление и краткосрочный процесс принятие решений

· Без комиссии за страхование

· Без комиссии за открытие счета

· Без требуемого залога

· Бизнес карта в подарок

Отметим, чтоYeloBankтакже дает возможность предпринимателям получить микрокредит с помощью бесплатной бизнес-карты, которая выдается при оформлении кредита.

YeloBankвсегда готов поддержать ваш бизнес! Закажите кредит онлайн, чтобы воспользоваться всеми преимуществами: https://bit.ly/ylmkro

Есть дополнительные вопросы? Тогда звоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram или Whatsapp.

Yelo Bank – Яркий банкинг!

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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