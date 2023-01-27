Южная Корея выступает за возобновления контактов с КНДР через общественные организации

Власти Южной Кореи будут поддерживать усилия общественных организаций для возобновления контактов с КНДР, расширять контакты с Пхеньяном через международные организации, сообщает в пятницу Associated Press со ссылкой на министерство объединения Республики Корея.
"Чтобы снова открыть путь для диалога на фоне напряженных отношений между Севером и Югом... мы будем поддерживать усилия общественных организаций по возобновлению контактов с Северной Кореей, а также попытаемся расширять контакты через международные организации", - заявил министр объединения Республики Корея Квон Ён Се во время пресс-конференции.
При этом он отметил, что Южная Корея на данном этапе не стала делать предложений по официальным межкорейским переговорам, так как в 2022 году КНДР проигнорировала все подобные инициативы. Несмотря на это, министр добавил, что южная сторона готова возобновить диалог в любое время.
Южнокорейские СМИ отмечают, что министерство также планирует разработать среднесрочный и долгосрочный план межкорейского объединения под условным названием "Новая будущая инициатива по объединению".
Также в марте министерство впервые обнародует ежегодный доклад о ситуации с правами человека в КНДР.
Помимо прочего, власти планируют разрешить гражданам читать ежедневную газету КНДР "Нодон синмун" в специально отведенных для этого местах. Онлайн-доступа к СМИ у южнокорейцев не будет.
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