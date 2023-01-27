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Дальнее зарубежье 27.01.2023 21:34

Южная Корея выступает за возобновления контактов с КНДР через общественные организации

Власти Южной Кореи будут поддерживать усилия общественных организаций для возобновления контактов с КНДР, расширять контакты с Пхеньяном через международные организации, сообщает в пятницу Associated Press со ссылкой на министерство объединения Республики Корея.

"Чтобы снова открыть путь для диалога на фоне напряженных отношений между Севером и Югом... мы будем поддерживать усилия общественных организаций по возобновлению контактов с Северной Кореей, а также попытаемся расширять контакты через международные организации", - заявил министр объединения Республики Корея Квон Ён Се во время пресс-конференции.

При этом он отметил, что Южная Корея на данном этапе не стала делать предложений по официальным межкорейским переговорам, так как в 2022 году КНДР проигнорировала все подобные инициативы. Несмотря на это, министр добавил, что южная сторона готова возобновить диалог в любое время.

Южнокорейские СМИ отмечают, что министерство также планирует разработать среднесрочный и долгосрочный план межкорейского объединения под условным названием "Новая будущая инициатива по объединению".

Также в марте министерство впервые обнародует ежегодный доклад о ситуации с правами человека в КНДР.

Помимо прочего, власти планируют разрешить гражданам читать ежедневную газету КНДР "Нодон синмун" в специально отведенных для этого местах. Онлайн-доступа к СМИ у южнокорейцев не будет.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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