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Цена на нефть

25.01 $/bbl +/- WTI 81.01 +0.86 Brent 87.47 +1.35

ТЭК 27.01.2023 15:21

Нефть продолжает расти

Цены на нефть продолжают подниматься в пятницу благодаря оптимизму по поводу мирового спроса на топливо.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:08 составляет $88,62 за баррель, что на $1,15 (1,31%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $82,13 за баррель, что на $1,12 (1,38%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Накануне Brent выросла в цене на 1,6%, WTI - на 1,1% на статданных, указавших на более умеренное, чем ожидалось, замедление темпов роста ВВП США в четвертом квартале.

Согласно предварительным данным министерства торговли, ВВП в четвертом квартале увеличился на 2,9% в пересчете на годовые темпы после подъема на 3,2% в предыдущем квартале. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал ослабление экономического роста до 2,6%.

Фьючерсы на WTI теперь вышли в плюс с начала месяца.

"Восстановление котировок совпало с фундаментальным сдвигом в мировой макроэкономике, который может заложить основу для будущего роста цен на нефть. Ожидания "быков" основаны на предположении, что перспективы увеличения спроса в Китае еще даже близко не учтены в текущих ценах, особенно если мы увидим рост зарубежных поездок", - отметил управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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