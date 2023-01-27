Посол Ирана в Баку вызван в МИД в связи с нападением на посольство Азербайджана в Тегеране

Посол Ирана в Баку Сейид Аббас Мусави в пятницу был вызван в министерство иностранных дел Азербайджана, сообщает пресс-служба МИД.

«В ходе встречи азербайджанская сторона решительно осудила террористический акт - нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, а также заявила о недопустимости подобных нападений на диппредставительства», - подчеркивает МИД.

В связи с этим, Баку потребовал у компетентных органов Ирана скорейшего привлечения к ответственности лица, совершившего террористический акт, проведения тщательного расследования теракта, выявления и наказания лиц, причастных к организации и совершению преступления.

Также на встрече до сведения посла было доведено сожаление, что в последнее время против Азербайджана в Иране проведена спланированная антиазербайджанская кампания, и произошедший террористический акт еще больше обострил и без того непростые отношения между двумя странами.

Мусави, в свою очередь, также осудил вооруженное нападение на посольство Азербайджана, выразил глубочайшие соболезнования семье погибшего сотрудника посольства, а также правительству и народу Азербайджана.

«Посол также подчеркнул, что соответствующие органы Ирана немедленно отреагировали на инцидент, и что в настоящее время этот вопрос расследуется соответствующими правоохранительными органами, подробная информация будет обнародована после завершения процесса расследования», - подчеркивает МИД.

МИД Азербайджана ранее сообщил, что 27 января около 8:30 по бакинскому времени совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Вооруженный автоматом «Калашников» убил начальника службы охраны дипмиссии. При отражении вооруженного нападения еще два сотрудника охраны посольства получили ранения, их состояние удовлетворительное. В настоящее время идет расследование по факту нападения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал инцидент терактом и потребовал от Тегерана раскрытия его в кратчайшие сроки. «Я решительно осуждаю террористический акт, совершенный сегодня против нашего посольства в Тегеране. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким старшего лейтенанта Аскерова Орхана Ризван оглу, погибшего при защите посольства и сотрудников посольства. Мы требуем скорейшего расследования этого террористического акта и скорейшего наказания террористов. Террористическая атака на дипломатические представительства недопустима», написал Алиев в твиттере.

Иранские СМИ со ссылкой на главу полиции Тегерана Гусейна Рахими сообщили, что нападавшим, который задержан, был мужчина в возрасте 50 лет. Он вошел в здание посольства, открыв огонь прямо на входе в здание. По версии официальных лиц Ирана преступник совершил нападение якобы по личным мотивам.

Х.Насирзаде