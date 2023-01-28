MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства Азербайджана направит свыше 0,5 млн манатов на закупку комби-систем для квартир в жилых комплексах в городах Лянкаран и Сумгайыт.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным поратала закупок www.tender.gov.az, с ООО «Integral Plus» подписан соответствующий договор.
Согласно договору, компания должна поставить MIDA 701 единицу комби-систем. Срок выполнения контракта - 6 месяцев.
Сумма договора – 532 тыс. 100,08 манатов.
Новый комплекс в Лянкаране строится на ул. Зарифы Алиевой, на участке общей площадью 1,5 га.
Площадь нового жилищного комплекса Сумгайыт-2 составляет 2 гектара. На его территории будут возведены 11 девяти-, двенадцати- и шестнадцатиэтажных зданий. Общее число квартир составит 466. Кроме того, на территории жилкомплекса также будет построен детский сад на 90 мест.
Н.Аббасова
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