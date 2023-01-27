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Дальнее зарубежье 27.01.2023 20:03

Главы МИД Франции и Нидерландов посетили военную базу НАТО в Румынии

Главы МИД Франции и Нидерландов Катрин Колонна и Вопке Хукстра посетили военную базу в Румынии, на которой размещены войска обеих стран в составе боевой группы НАТО, сообщает в пятницу Associated Press.

На базу в коммуне Чинку министров сопроводил румынский коллега Богдан Ауреску.

"Мы не можем терять бдительность - нам нужно активизировать наши усилия", - заявил Хукстра, обращаясь к солдатам из многонациональной боевой группы. Он отметил, что эта группа "держит континент и территорию нашей страны в безопасности".

Позже в пятницу министры отправятся в Бухарест для трехсторонних переговоров по ситуации на Украине, сотрудничестве в рамках НАТО и продолжающимся усилиям Румынии по присоединению к Шенгенской зоне.

Ранее на этой неделе около 600 французских солдат провели боевые учения на востоке Румынии. В учениях были задействованы 200 единиц военной техники, в том числе четыре французских танка Leclerc.

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