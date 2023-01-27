В Париже за год из-за аварий с участием самокатов погибло три человека, почти 460 пострадали

Три человека погибли в авариях с участием самокатов, электросамокатов, сегвеев, моноколес и других подобных видов транспорта, на улицах французской столицы, сообщили в префектуре полиции Парижа.
Согласно ее данным, за 2022 год произошло 408 подобных дорожно-транспортных происшествий. Пострадали за это время в таких авариях 459 человек.
Отмечается, что число подобных происшествий с самокатами и схожими видами транспорта растет с 2020 года. За два года показатель вырос на 39%.
Ранее мэр Парижа Анна Идальго сообщила, что 2 апреля пройдет голосование по вопросу о том, следует ли запрещать прокатные самокаты в столице. "Я приму мнение парижан, даже если оно будет идти вразрез с тем, что бы мне хотелось услышать", - сказала Идальго. Сама она выступает за запрет на подобные транспортные средства в столице.
Согласно исследованию Национальной академии медицины, опубликованному в ноябре 2022 года, во Франции за прошлый год при авариях с участием электросамокатов, самокатов, сегвеев, моноколес и ховербордов, погибли 22 человека.
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