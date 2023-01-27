Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

25.01 $/bbl +/- WTI 81.01 +0.86 Brent 87.47 +1.35

Дальнее зарубежье 27.01.2023 21:08

В Париже за год из-за аварий с участием самокатов погибло три человека, почти 460 пострадали

Три человека погибли в авариях с участием самокатов, электросамокатов, сегвеев, моноколес и других подобных видов транспорта, на улицах французской столицы, сообщили в префектуре полиции Парижа.

Согласно ее данным, за 2022 год произошло 408 подобных дорожно-транспортных происшествий. Пострадали за это время в таких авариях 459 человек.

Отмечается, что число подобных происшествий с самокатами и схожими видами транспорта растет с 2020 года. За два года показатель вырос на 39%.

Ранее мэр Парижа Анна Идальго сообщила, что 2 апреля пройдет голосование по вопросу о том, следует ли запрещать прокатные самокаты в столице. "Я приму мнение парижан, даже если оно будет идти вразрез с тем, что бы мне хотелось услышать", - сказала Идальго. Сама она выступает за запрет на подобные транспортные средства в столице.

Согласно исследованию Национальной академии медицины, опубликованному в ноябре 2022 года, во Франции за прошлый год при авариях с участием электросамокатов, самокатов, сегвеев, моноколес и ховербордов, погибли 22 человека.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az