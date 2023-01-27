Бельгия выделяет очередную военную помощь Украине на 92 млн евро

Правительство Бельгии приняло в пятницу решение об оказании военной помощи Украине на общую сумму в 92 млн евро, сообщил бельгийский премьер Александр Де Кроо в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе.
Это самая крупная бельгийская помощь с начала военных действий, она вдвое больше, чем до сих пор Минобороны Бельгии оказало вооруженным силам Украины, объявила в свою очередь министр обороны Людивин Дедондер.
Она также объяснила, что речь идет о средствах ПВО и противотанковом вооружении, гранатометах и боеприпасах, бронетехнике, но не о танках.
Ранее бельгийские СМИ сообщали, что в перечень поставляемых вооружений, в частности, войдут американские ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-120 AMRAAM, ручные противотанковые гранатометы M72 и противотанковые боеприпасы, а также штурмовые винтовки Scar и ручные пулеметы Minimi.
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