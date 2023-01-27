Германия рассчитывает получить «зеленый» водород из Австралии к 2030 году

Власти Германии рассчитывают получить "зеленый" водород на основе возобновляемых источников энергии из Австралии не позднее 2030 года, сообщает в пятницу Associated Press (AP) со ссылкой на министра образования и научных исследований Германии Беттину Штарк-Ватцингер.
"Я буду прилагать усилия, чтобы первая поставка из Австралии состоялась не позднее 2030 года", - сказала Штарк-Ватцингер, отметив, что Австралия "обладает серьезным потенциалом производства чистого водорода с использованием солнечной и ветровой энергии".
Чистый водород используется для уменьшения выбросов углерода в производственных процессах тяжелой промышленности или производстве топлива для "зеленых" транспортных средств.
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