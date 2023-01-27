Почти 14 тыс. сотрудников Deutsche Post бастуют в Германии

Германская почтово-логистическая компания Deutsche Post AG сообщила о забастовке около 13,8 тыс. сотрудников.
Они откликнулись на призыв профсоюза Verdi к проведению забастовки с требованием повышения заработной платы на 15%, сообщает MarketWatch.
По данным Deutsche Post, бастующие составляют более трети работающих в пятницу сотрудников. При этом в компании отметили, что считают протестные действия чрезмерными, поскольку почтово-логистическая служба уже объявила о следующем раунде переговоров с профсоюзом, который пройдет 8 и 9 февраля.
По оценкам Verdi, с 19 по 22 января около 30 тыс. сотрудников Deutsche Post по всей Германии участвовали в забастовках, которые продолжались весь день. В четверг они возобновились, количество участников составило порядка 6 тыс.
Глава МИД Ирана: "Безопасность азербайджанского посольства и его сотрудников поднята на самый высокий уровень"
Президент Ирана поручил провести тщательное расследование нападения на посольство Азербайджана
Тегеран предлагает Баку совместно расследовать нападение на посольство Азербайджана
Татспиртпром планирует наладить розлив продукции в Азербайджане
В Азербайджане суточный спад заражений COVID-19
Органы прокуратуры в 2022г обеспечили возмещение ущерба на 71,5 млн манатов
Спецслужба Азербайджана возбудила уголовное дело по факту теракта против посольства Азербайджана в Иране
Азербайджан открывает пункт пропуска через госграницу в Зангиланском международном аэропорту
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Достигайте своих бизнес-целей с микрокредитом Yelo Bank
Определились победители лотереи Birbank
Банк Республика и IFC подписали крупное кредитное соглашение для поддержки предпринимательства.
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают