Почти 14 тыс. сотрудников Deutsche Post бастуют в Германии

Германская почтово-логистическая компания Deutsche Post AG сообщила о забастовке около 13,8 тыс. сотрудников.

Они откликнулись на призыв профсоюза Verdi к проведению забастовки с требованием повышения заработной платы на 15%, сообщает MarketWatch.

По данным Deutsche Post, бастующие составляют более трети работающих в пятницу сотрудников. При этом в компании отметили, что считают протестные действия чрезмерными, поскольку почтово-логистическая служба уже объявила о следующем раунде переговоров с профсоюзом, который пройдет 8 и 9 февраля.

По оценкам Verdi, с 19 по 22 января около 30 тыс. сотрудников Deutsche Post по всей Германии участвовали в забастовках, которые продолжались весь день. В четверг они возобновились, количество участников составило порядка 6 тыс.