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ТЭК 27.01.2023 20:41

Реформа энергорынка ЕС будет представлена в марте

Реформа рынка электроэнергии Европейского Союза (ЕС), предусматривающая отвязку цены электроэнергии от цены на газ, будет представлена в марте, сообщил член Европейской Комиссии (ЕК) Виргиниюс Синкявичюс, отвечающий в ЕК за вопросы окружающей среды, водных ресурсов и рыболовства.

"Комиссия планирует представить это предложение уже в марте", - заявил он в пятницу в комитете сейма по европейским делам.

"Пока прочих деталей нет, продолжаются консультации со странами-членами и с заинтересованными лицами", - добавил он.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в сентябре прошлого года, что реформа рынка электроэнергии в ЕС необходима для того, чтобы уменьшить влияние газовых цен на стоимость электроэнергии.

В декабре министры энергетики ЕС договорились об ограничении цены на газ на уровне 180 евро за МВт.ч, которое вступает в силу, когда фьючерсная цена на газ на голландской бирже TTF на предстоящий месяц будет превышать этот рубеж в течение трех рабочих дней и станет на 35 евро выше средней цены на других международных рынках за тот же период. Механизм вступит в силу 15 февраля и будет действовать в течение одного года.

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