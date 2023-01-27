Греческие парламентарии выразили доверие правительству

Депутаты греческого парламента в пятницу проголосовали против вынесения недоверия правительству консерватора Кириакоса Мицотакиса, сообщает греческая телерадиокомпания ERT.
Согласно итогам голосования, 156 парламентариев поддержали работу правительства, 143 высказались против.
Скандал, приведший к голосованию о доверии, разразился после того, как лидер социалистической партии ПАСОК Никос Андрулакис заявил о том, что его телефон в 2021 году прослушивала греческая разведслужба.
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