Армения уничтожила биоразнообразие Карабаха и Восточного Зангезура – МИД Азербайджана

Армения нарушила свои обязательства по Бернской конвенции, направленной на обеспечение охраны дикой флоры и фауны и их среды обитания, заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов.
Ранее МИД Азербайджана сообщал, что Баку инициировал 18 января 2023 года первый межгосударственный арбитражный процесс против Армении в соответствии с Бернской конвенцией, направленной на обеспечение охраны дикой флоры и фауны и их среды обитания, в рамках которого требует от Еревана компенсации за разрушение окружающей среды и биоразнообразия в период оккупации международно признанных территорий Азербайджана - Карабаха и Восточного Зангезура.
В рамках арбитражного процесса Азербайджан требует обязать Армению прекратить все продолжающиеся нарушения Бернской конвенции и выплатить полную компенсацию за разрушение окружающей среды на ранее оккупированных территориях.
«Вместо того, чтобы сохранить биоразнообразие и окружающую среду во время незаконной оккупации, Армения уничтожила их», - заявил Мамедов, слова которого приводит британская The Guardian.
Дипломат отметил, что Азербайджан более полутора лет пытался решить спор дипломатическим путем. «Но Армения заблокировала и в конечном итоге проигнорировала усилия Азербайджана. Поэтому у нас не осталось выбора, кроме как возбудить это дело, чтобы привлечь Армению к ответственности за ее безответственный ущерб окружающей среде», - пояснил Мамедов.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», The Guardian пишет, что это первый случай, когда какая-либо страна обратилась в межгосударственный арбитраж в соответствии с Бернской конвенцией.
Если Азербайджан победит, это создаст прецедент для придания экономической ценности биоразнообразию и разрушению окружающей среды, отмечает издание.
Р.Керимов
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