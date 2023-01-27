Швейцарская AXPO выходит из проекта TAP, продает свою долю двум другим акционерам газопровода за 210 млн евро

Швейцарский энергетический концерн Axpo договорился о продаже своей доли в трубопроводной компании Trans Adriatic Pipeline AG (TAP -оператор Транс-Адриатического газопровода) бельгийской Fluxys и испанской Enagas SA.

"Из 5%-го долевого участия Axpo в TAP, в соответствии с договором купли-продажи Fluxys приобретет 1% акций, Enagas - 4% акций. Таким образом, каждая из этих двух компаний увеличит свое участие в TAP до 20%", - говорится в официальном сообщении Axpo, опубликованном в четверг на сайте компании.

Стоимость сделки составляет 210 млн евро.

"Сделка осуществляется на обычных условиях, и ее закрытие ожидается во второй половине 2023 года", - говорится в информации.

"Axpo продолжает следовать своей бизнес-стратегии, состоящей из трех столпов, уделяя особое внимание своему бизнесу в Швейцарии, возобновляемым источникам энергии, торговле и производству. Несмотря на то, что компания решила передать свою долю в проекте, TAP останется для нас стратегическим партнером, поскольку Axpo Solutions AG продолжит продавать долгосрочные объемы газа, полученные от консорциума Шах-Дениз", - заявил финансовый директор Axpo Group Йорис Грёфлин (Joris Groflin), слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, в нынешнем международном контексте и с учетом рыночных условий, сложившихся летом 2022 года, безопасность поставок и диверсификация цепочек поставок газа "остаются ключевыми приоритетами для Швейцарии и Европы в целом".

"Газ, транспортируемый по TAP, обеспечивает новый источник энергии, столь необходимый как для домашних хозяйств, так и для бизнеса, а также повышает надежность поставок для швейцарских потребителей", - отметил он.

В информации говорится, что торговля газом остается центральным международным бизнесом для Axpo как сфера, в которой водород и другие низкоуглеродные газы становятся все более важными, особенно когда речь идет о внесении соответствующего вклада в достижение углеродно-нейтрального будущего.

Как сообщалось, поставки азербайджанского газа в Европу по газопроводу TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года. С 1 января 2023 года начались поставки газа и Румынии.

Газопровод TAP являлся последним компонентом проекта Южный газовый коридор (ЮГК), предусматривающего создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу. TAP предназначен для транспортировки в Европу 10 млрд кубометров в год природного газа с месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки .

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии. Стоимость проекта - составила 4,5 млрд евро.

Долевое участие акционеров проекта до сих пор выглядело следующим образом: SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).

Н.Аббасова