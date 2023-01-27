Президент Ирана поручил провести тщательное расследование нападения на посольство Азербайджана

Президент Ирана Эбрахим Раиси осудил вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, приказав судебным и полицейским властям провести тщательное расследование этого дела.

"Я хотел бы осудить трагический инцидент с нападением на посольство братской и соседней страны Азербайджана", - написал вице-президент по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди в Twitter.

"Сразу же после получения этой печальной новости аятолла Раиси распорядился провести тщательное расследование и выразил свои соболезнования правительству, народу Азербайджана и семье погибшего дипломата и пожелал раненым скорейшего выздоровления", - добавил Джамшиди, которого цитирует "IRNA".

МИД Азербайджана ранее сообщил, что 27 января около 8:30 по бакинскому времени совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Вооруженный автоматом "Калашников" убил начальника службы безопасности дипмиссии. При отражении вооруженного нападения еще два ее сотрудника получили ранения, их состояние оценивается как удовлетворительное. Ведется расследование инцидента.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал инцидент терактом и потребовал от Тегерана раскрытия его в кратчайшие сроки. "Я решительно осуждаю террористический акт, совершенный сегодня против нашего посольства в Тегеране. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким старшего лейтенанта Аскерова Орхана Ризван оглу, погибшего при защите посольства и сотрудников посольства. Мы требуем скорейшего расследования этого террористического акта и скорейшего наказания террористов. Террористическая атака на дипломатические представительства недопустима", написал Алиев в твиттере.

Н.Аббасова