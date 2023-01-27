Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

25.01 $/bbl +/- WTI 81.01 +0.86 Brent 87.47 +1.35

Внешняя политика 27.01.2023 19:45

Президент Ирана поручил провести тщательное расследование нападения на посольство Азербайджана

Президент Ирана Эбрахим Раиси осудил вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, приказав судебным и полицейским властям провести тщательное расследование этого дела.

"Я хотел бы осудить трагический инцидент с нападением на посольство братской и соседней страны Азербайджана", - написал вице-президент по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди в Twitter.

"Сразу же после получения этой печальной новости аятолла Раиси распорядился провести тщательное расследование и выразил свои соболезнования правительству, народу Азербайджана и семье погибшего дипломата и пожелал раненым скорейшего выздоровления", - добавил Джамшиди, которого цитирует "IRNA".

МИД Азербайджана ранее сообщил, что 27 января около 8:30 по бакинскому времени совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Вооруженный автоматом "Калашников" убил начальника службы безопасности дипмиссии. При отражении вооруженного нападения еще два ее сотрудника получили ранения, их состояние оценивается как удовлетворительное. Ведется расследование инцидента.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал инцидент терактом и потребовал от Тегерана раскрытия его в кратчайшие сроки. "Я решительно осуждаю террористический акт, совершенный сегодня против нашего посольства в Тегеране. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким старшего лейтенанта Аскерова Орхана Ризван оглу, погибшего при защите посольства и сотрудников посольства. Мы требуем скорейшего расследования этого террористического акта и скорейшего наказания террористов. Террористическая атака на дипломатические представительства недопустима", написал Алиев в твиттере.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПОСОЛЬСТВО


Похожие новости


Глава МИД Ирана: "Безопасность азербайджанского посольства и его сотрудников поднята на самый высокий уровень" Тегеран предлагает Баку совместно расследовать нападение на посольство Азербайджана Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в Иране у границы с Азербайджаном Байрамов и Амир Абдоллахиян обсудили транспортные проекты и ситуацию на Южном Кавказе Баку направил ноту Тегерану в связи с незаконным проникновением в Карабах граждан Ирана Иран обсуждает с Азербайджаном бартер электроэнергии

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az