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Внешняя политика 27.01.2023 20:34

Глава МИД Ирана: "Безопасность азербайджанского посольства и его сотрудников поднята на самый высокий уровень"

Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в пятницу пообещал самое суровое наказание для лица, совершившего террористическое нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

"Байрамов решительно осудил террористическое нападение на азербайджанское посольство в Иране, в результате которого один сотрудник был убит и еще двое получили ранения, и напомнил, что на основании "Венской конвенции о дипломатических отношениях", иранская сторона обязана защищать здание посольства от всевозможных атак и обеспечивать безопасность его сотрудников", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Байрамов также потребовал от иранской стороны скорейшего привлечения к ответственности лица, совершившего террористическое нападение, проведения тщательного расследования произошедшего, выявления и наказания других участников, причастных к организации и совершению преступления.

" Абдоллахиан отметил, что по данному факту соответствующими правоохранительными органами Ирана в настоящее время ведется расследование, а безопасность азербайджанского посольства и его сотрудников поднята на самый высокий уровень. Министр также сообщил, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело за ношение оружия и убийство дипломата, и он получит самое суровое наказание", - говорится в информации.

Глава МИД Ирана также сообщил, что ведется расследование деятельности дипломатической полиции Ирана, отвечающей за территорию, где находится посольство.

"Иранский министр выразил надежду на то, что отношения между двумя странами не обострятся еще больше в результате случившегося", - говорится в информации.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, МИД, РАЗГОВОР


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