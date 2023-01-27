Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

25.01 $/bbl +/- WTI 81.01 +0.86 Brent 87.47 +1.35

Дальнее зарубежье 27.01.2023 21:00

Байден сменил главу аппарата Белого дома

Новым главой аппарата Белого дома станет Джефф Зайентс, бывший координатор по реагированию на пандемию коронавируса COVID-19, заявил в пятницу президент США Джо Байден.

"Важно назначить на это место того, кто понимает, что значит руководить командой, и кто сосредоточен на выполнении задач. (...) Я уверен, что Джефф продолжит (...) служить примером умного и стабильного лидера", - говорится в заявлении Байдена.

По словам американского президента, Зайентс "разделяет его внимание к укреплению экономики, которое приносило бы пользу всем". Более того, подчеркнул Байден, он помог нынешней администрации США перейти к руководству "в невероятно трудных обстоятельствах".

"Благодаря Джеффу в первый день нашей администрации у нас была исторически разнообразная команда, готовая приступить к работе", - отметил президент США.

Он уточнил, что мероприятие по назначению Зайентса на эту должность пройдет на следующей неделе.

Таким образом, Зайентс сменит на посту Рона Клейна, который стал главой аппарата Белого дома 20 января 2021 года.

"Я хочу поблагодарить Рона и его супругу Монику, а также их троих детей за их приверженность тому, чтобы быть частью моей команды все эти годы", - добавил Байден.

В 2012-2013 годах Зайентс занимал должность директора Административно-бюджетного управления, а в 2014-2017 годах был директором Национального экономического совета. С 20 января 2021 г. по 5 апреля 2022 г. занимал должность координатора Белого дома по борьбе с COVID-19 и пост советника президента.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, АДМИНИСТРАЦИЯ, НАЗНАЧЕНИЕ


Похожие новости


Советник Байдена предупредил власти Кубы о недопустимости насилия против демонстрантов Сенат утвердил экс-заместителя директора АНБ директором по кибербезопасности Белого дома США надеются понять, даст ли результаты договоренность Байдена и Путина о возможном сотрудничестве в области кибербезопасности - Белый дом Белый дом рассматривает меры по борьбе с хакерскими атаками - пресс-секретарь президента Администрация Байдена будет прямо говорить о проблемах с Россией - Белый дом Сотрудников Белого дома освободили от ежедневного тестирования на COVID-19

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az