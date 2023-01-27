Байден сменил главу аппарата Белого дома

Новым главой аппарата Белого дома станет Джефф Зайентс, бывший координатор по реагированию на пандемию коронавируса COVID-19, заявил в пятницу президент США Джо Байден.
"Важно назначить на это место того, кто понимает, что значит руководить командой, и кто сосредоточен на выполнении задач. (...) Я уверен, что Джефф продолжит (...) служить примером умного и стабильного лидера", - говорится в заявлении Байдена.
По словам американского президента, Зайентс "разделяет его внимание к укреплению экономики, которое приносило бы пользу всем". Более того, подчеркнул Байден, он помог нынешней администрации США перейти к руководству "в невероятно трудных обстоятельствах".
"Благодаря Джеффу в первый день нашей администрации у нас была исторически разнообразная команда, готовая приступить к работе", - отметил президент США.
Он уточнил, что мероприятие по назначению Зайентса на эту должность пройдет на следующей неделе.
Таким образом, Зайентс сменит на посту Рона Клейна, который стал главой аппарата Белого дома 20 января 2021 года.
"Я хочу поблагодарить Рона и его супругу Монику, а также их троих детей за их приверженность тому, чтобы быть частью моей команды все эти годы", - добавил Байден.
В 2012-2013 годах Зайентс занимал должность директора Административно-бюджетного управления, а в 2014-2017 годах был директором Национального экономического совета. С 20 января 2021 г. по 5 апреля 2022 г. занимал должность координатора Белого дома по борьбе с COVID-19 и пост советника президента.
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