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Дальнее зарубежье 27.01.2023 23:25

Заседание Еврокомиссии с правительством Украины в Киеве согласовано с местными властями - ЕК

Назначенное на 2 февраля в Киеве совместное заседание Европейской комиссии (ЕК) и правительства Украины организуется при поддержке украинских властей, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

"Речь идет о событии, организованном при полной поддержке украинского правительства, иначе, конечно, такая поездка не предусматривалась бы", - сказал пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос о риске, связанном с проведением такого мероприятия в столице Украины.

По его словам, это совещание "является очень сильным символом солидарности Европейской комиссии, в частности, и Европейского союза в целом с Украиной в эти столь трудные для ее существования времена".

"Разумеется, такое совещание не могло бы состояться, если бы не было полного согласия с украинскими властями, а это совершенно такой случай. И очевидно, что при организации этой встречи оценки безопасности играют важную роль и что диалог между Европейской комиссией и украинским правительством по этому поводу был чрезвычайно интенсивным и, конечно, основанным на анализе, осуществляемом властями Украины по части безопасности и их способности обеспечить гарантии, меры безопасности, адекватные той очень тяжелой ответственности, уточню это, которая вообще ложится на них", - объяснил Мамер.

Ему был задан дополнительный вопрос о координации действий ЕК с Евросоветом ввиду саммита ЕС-Украина 3 февраля, место проведения которого до сих пор не объявлено и в котором глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также должна принимать участие.

"Есть два различных мероприятия. С одной стороны, совещание между комиссией и правительством (Украины). С другой - саммит ЕС-Украина. Конечно, это Европейскому совету вместе с украинскими властями решать вопрос о деталях, связанных с организацией, решениями оперативного характера, что касается саммита", - уклонился представитель ЕК от прямого ответа.

В пятницу Еврокомиссия официально объявила о поездке в Киев части еврокомиссаров во главе с председателем ЕК. Ожидается, что в украинскую столицу направятся исполнительный зампред ЕК по экономике Валдис Домбровскис, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, зампред ЕК Маргаритис Схинас, члены ЕК Виргиниюс Синкявичюс (окружающая среда, океаны, рыболовство), Януш Войцеховский (сельское хозяйство), Ильва Йохансон (внутренние дела), Николя Шмит (занятость и социальные права), Паоло Джентилони (экономика) и Янез Ленарчич (антикризисное управление).

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, ВИЗИТЫ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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