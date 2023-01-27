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Дальнее зарубежье 27.01.2023 22:00

Президент Перу предлагает конгрессу обсудить возможность проведения досрочных выборов в этом году

Президент Перу Дина Болуарте в пятницу обратилась к конгрессу (парламенту страны) с предложением, чтобы досрочные выборы в стране состоялись в течение 2023 года.

"Пусть выборы пройдут раньше, в срок, который представит конгресс", - сказала Болуарте перуанским журналистам.

"Договоритесь, - обратилась она к депутатам, - в какой день проводить выборы, и мы их организуем".

По словам Болуарте, она в свою очередь обсудит с главой правительства и министром юстиции возможность проведения досрочных выборов в декабре 2023 года. При этом при определенных условиях срок можно было бы даже перенести на несколько месяцев раньше.

Протесты начались в Перу вследствие кризиса власти в начале декабря. Они охватили 11 регионов страны. Участники акций требуют отставки Болуарте, роспуска парламента, проведения всеобщих выборов в течение 2023 года и созыва конституционной ассамблеи.

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Тэги: ПЕРУ, ПАРЛАМЕНТ, ВЫБОРЫ, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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