Президент Перу предлагает конгрессу обсудить возможность проведения досрочных выборов в этом году

Президент Перу Дина Болуарте в пятницу обратилась к конгрессу (парламенту страны) с предложением, чтобы досрочные выборы в стране состоялись в течение 2023 года.
"Пусть выборы пройдут раньше, в срок, который представит конгресс", - сказала Болуарте перуанским журналистам.
"Договоритесь, - обратилась она к депутатам, - в какой день проводить выборы, и мы их организуем".
По словам Болуарте, она в свою очередь обсудит с главой правительства и министром юстиции возможность проведения досрочных выборов в декабре 2023 года. При этом при определенных условиях срок можно было бы даже перенести на несколько месяцев раньше.
Протесты начались в Перу вследствие кризиса власти в начале декабря. Они охватили 11 регионов страны. Участники акций требуют отставки Болуарте, роспуска парламента, проведения всеобщих выборов в течение 2023 года и созыва конституционной ассамблеи.
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