Татспиртпром планирует наладить розлив продукции в Азербайджане

АО "Татспиртпром", один из крупнейших производителей алкоголя в РФ, планирует наладить розлив продукции в Азербайджане, говорится в пресс-релизе Госалкогольинспекции Татарстана по итогам коллегии ведомства в пятницу.
"Бренды "Татспиртпрома" разливаются также на сторонних площадках в России и за рубежом. В конце прошлого года "Татспиртпром" первым из российских производителей запустил производство флагманского бренда Tundra в Беларуси на мощностях Гродненского ликероводочного завода. Дальнейшее развитие контрактного розлива за рубежом - одна из стратегических задач. В планах - розлив продукции в Азербайджане и Казахстане", - отмечается в сообщении.
В 2022 году предприятие году произвело 9,3 млн декалитров водки, что на 13% больше, чем в 2021 году,
Производство спирта выросло на 8%, до 3,8 млн декалитров. Выпуск прочей алкогольной продукции "Татспиртпрома" в республике (без учета стороннего розлива) увеличился на 26%, до 1,4 млн декалитров.
"Татспиртпром" объединяет два спиртовых и два ликероводочных завода, а также винзавод Vigrosso в Казани и пивоваренный завод "Белый Кремль" в Чистополе (Татарстан). Компания принадлежит Татарстану через АО "Связьинвестнефтехим".
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