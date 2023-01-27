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Дальнее зарубежье 27.01.2023 22:00

Сирия сталкивается с беспрецедентной нехваткой еды, заявляют в ООН

Угроза голода в Сирии достигла максимального уровня за 12 лет конфликта в этой стране, заявили в пятницу во Всемирной продовольственной программе (ВПП).

"Опасность голода возросла в Сирии до наивысшего за 12 лет показателя - в то время, как 70% населения может вскоре лишиться возможности приносить еду в семью", - приводит "Аль-Арабийя" выдержки из заявления ВПП.

По данным организации, в Сирии 2,9 млн жителей грозит непосредственная угроза голода, а еще 12 млн человек не имеют доступа к стабильным источникам продовольствия. В ВВП отметили, что Сирия занимает шестое место в мире по численности людей, неблагополучных в плане продовольственной безопасности, причем за последние три года цены на еду в стране выросли примерно в 12 раз.

Также крайне быстро возрос уровень детского недоедания.

По информации телеканала, ранее на этой неделе исполнительный директор ВВП Дэвид Бисли в ходе визита в Сирию заявил, что, если международное сообщество не поможет этой стране, мир может столкнуться с еще одной волной массовой иммиграции из нее.

Согласно оценкам ООН, 90% населения Сирии живут в бедности, поскольку экономика страны пострадала от вооруженного конфликта, засух, холеры, пандемии COVID-19 и последствий финансового кризиса в соседнем Ливане.

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Тэги: ООН, СИРИЯ, -ПРОДОВОЛЬСТВИЕ-, ПРОБЛЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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