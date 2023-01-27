Золото стабилизировалось

Цены на золото практически не меняются в пятницу после роста на 17% с минимума, достигнутого 2 ноября.

Котировки февральских контрактов на золото на Нью-Йоркской товарной бирже к 20:38 повысились на 0,04% - до $1930,5 за тройскую унцию. Ранее на этой неделе котировки обновляли максимум с апреля прошлого года.

Тем временем серебро с поставкой в марте упало в цене на 1,3% и стоит $23,7 за унцию.

"Рынок золота взял передышку после последних подъемов, подтолкнувших цены к девятимесячным максимумам", - отметил старший аналитик Kitco Джон Уайкофф.

Давление на золото оказало укрепление доллара после публикации статданных, указавших на замедление роста базового индекса потребительских цен (индекс Core PCE), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, в декабре до 4,4% по сравнению с 4,7% в ноябре.