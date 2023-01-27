Египет готов создать условия для привлечения инвестиций из Азербайджана в сферы фармацевтики, энергетики, металлургии – ас-Сиси

Президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси заявил о планах Каира создать условия для привлечения инвестиций компаний из Азербайджана в египетскую экономику.

«Мы придаем большое значение инвестициям в различные сферы и призываем компании из Египта вкладывать средства в реализацию проектов в Азербайджане. Мы должны стремиться реализовать потенциал, имеющийся между нашими странами. В тоже время, мы должны создать условия для инвестиций компаний из Азербайджана в фармацевтику, энергетику, металлургию и др. сферы в Египте», - сказал ас-Сиси в пятницу в Баку на встрече с бизнес-кругами Азербайджана.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, в свою очередь, заявил, что в настоящее время в стране действует 51 компания с египетским капиталом.

При этом министр подчеркнул наличие значительного потенциала для сотрудничества между Баку и Каиром в сфере инвестиций, расширения взаимной торговли. По его мнению, осуществление работ по созданию Делового совета Азербайджан-Египет позволит реализовать этот потенциал.

Р.Ахмедов