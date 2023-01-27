SOCAR в 2022г добыла около 7,8 млн т нефти и свыше 8 млрд куб. метров газа

Компания SOCAR в 2022 году добыла 7 млн 785,286 тыс. тонн нефти, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе компании.
По данным SOCAR, в 2021 году компанией было добыто 7 млн 892,079 тыс. тонн нефти. Таким образом, нефтедобыча в 2022 году сократилась на 1,4%.
Добыча газа по SOCAR в 2022 году составила 8 млрд 69,963 млн кубометров (рост на 2,7%).
"Несмотря на наблюдаемую на энергетических рынках волатильность, а также на ослабление мировой экономической активности, SOCAR успешно удалось завершить минувший производственный год. Особое место среди факторов, определяющих успех, заняли совершенствование управления, интегрированная деятельность предприятий, применение цифровых энергетических технологий, усиление бизнес устойчивости и повышение операционной эффективности. Результаты эффективной деятельности и нашли свое отражение в основных производственных показателях компании", - говорится в сообщении SOCAR.
Как сообщалось, в 2021 году SOCAR добыла 7 млн 892,079 тыс. тонн нефти (рост на 6,5%). Добыча газа по SOCAR составила 7 млрд 857,594 млн кубометров (рост на 7%).
Н.Аббасова
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