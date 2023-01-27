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Дальнее зарубежье 27.01.2023 22:21

Бразилия не станет поставлять боеприпасы для немецких танков, которые Берлин намерен передать Украине

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в пятницу отказал в поставках боеприпасов для танков Германии, которые могут в итоге оказаться на Украине, пишет бразильское издание "Фолья ди Сан-Паулу".

"В рамках поддержания нейтралитета страны президент отказал в выполнении просьбы германского правительства. Оно обратилось к Бразилии с призывом поставить боеприпасы для танков, которые Берлин передаст Украине", - пишет газета.

Издание отмечает, что решение было принято еще 20 января накануне отставки главнокомандующего сухопутными войсками генерала Жулиу Сезара Арруды.

По данным газеты, именно генерал Арруда выступил с предложением вынести эту проблему на обсуждение.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, ГЕРМАНИЯ, БОЕПРИПАСЫ, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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