Бразилия не станет поставлять боеприпасы для немецких танков, которые Берлин намерен передать Украине

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в пятницу отказал в поставках боеприпасов для танков Германии, которые могут в итоге оказаться на Украине, пишет бразильское издание "Фолья ди Сан-Паулу".
"В рамках поддержания нейтралитета страны президент отказал в выполнении просьбы германского правительства. Оно обратилось к Бразилии с призывом поставить боеприпасы для танков, которые Берлин передаст Украине", - пишет газета.
Издание отмечает, что решение было принято еще 20 января накануне отставки главнокомандующего сухопутными войсками генерала Жулиу Сезара Арруды.
По данным газеты, именно генерал Арруда выступил с предложением вынести эту проблему на обсуждение.
Лавров осудил вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране
США поддерживают призыв Алиева о скорейшем расследовании нападения на посольство Азербайджана в Иране - Прайс
Глава МИД Ирана: "Безопасность азербайджанского посольства и его сотрудников поднята на самый высокий уровень"
Германия рассчитывает получить «зеленый» водород из Австралии к 2030 году
SOCAR в 2022г добыла около 7,8 млн т нефти и свыше 8 млрд куб. метров газа
Египет готов создать условия для привлечения инвестиций из Азербайджана в сферы фармацевтики, энергетики, металлургии – ас-Сиси
В Азербайджане суточный спад заражений COVID-19
Органы прокуратуры в 2022г обеспечили возмещение ущерба на 71,5 млн манатов
Спецслужба Азербайджана возбудила уголовное дело по факту теракта против посольства Азербайджана в Иране
Азербайджан открывает пункт пропуска через госграницу в Зангиланском международном аэропорту
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Достигайте своих бизнес-целей с микрокредитом Yelo Bank
Определились победители лотереи Birbank
Банк Республика и IFC подписали крупное кредитное соглашение для поддержки предпринимательства.
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают