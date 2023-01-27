Бразилия не станет поставлять боеприпасы для немецких танков, которые Берлин намерен передать Украине

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в пятницу отказал в поставках боеприпасов для танков Германии, которые могут в итоге оказаться на Украине, пишет бразильское издание "Фолья ди Сан-Паулу".

"В рамках поддержания нейтралитета страны президент отказал в выполнении просьбы германского правительства. Оно обратилось к Бразилии с призывом поставить боеприпасы для танков, которые Берлин передаст Украине", - пишет газета.

Издание отмечает, что решение было принято еще 20 января накануне отставки главнокомандующего сухопутными войсками генерала Жулиу Сезара Арруды.

По данным газеты, именно генерал Арруда выступил с предложением вынести эту проблему на обсуждение.