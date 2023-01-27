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Внешняя политика 27.01.2023 23:10

США поддерживают призыв Алиева о скорейшем расследовании нападения на посольство Азербайджана в Иране - Прайс

Пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс прокомментировал нападение на посольство Азербайджана в Иране.

«США осуждают нападение на посольство Азербайджана, совершенное сегодня утром в Тегеране. Мы присоединяемся к призыву президента (Азербайджана – ИФ) Алиева к скорейшему расследованию этого неприемлемого насилия. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям и близким тех, кто был убит и ранен», - сказал Прайс, слова которого приводятся на сайте Госдепа.

По его словам, любое нападение на дипломатов или дипломатические объекты, где бы то ни было - неприемлемо. «Мы напоминаем правительству Ирана о его ответственности в соответствии с Женевской конвенцией по защите иностранных дипломатов в Иране», - подчеркнул Прайс.

Р.Ахмедов

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Тэги: США, ИРАН, ПОСОЛЬСТВО


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