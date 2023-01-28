Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

25.01 $/bbl +/- WTI 81.01 +0.86 Brent 87.47 +1.35

Внешняя политика 28.01.2023 02:02

Лавров осудил вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране

Главы МИД Азербайджана и РФ Джейхун Байрамов и Сергей Лавров провели телефонный разговор.

«Лавров выразил соболезнования в связи с убийством сотрудника посольства Азербайджана в Тегеране», - сообщает МИД РФ.

Ведомство отмечает, что подтвердив изложенные в заявлении МИД России оценки этого неприемлемого акта, Лавров выразил готовность оказать любое содействие, которое азербайджанская сторона сочтет целесообразным.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БАЙРАМОВ, ЛАВРОВ, РАЗГОВОР


Похожие новости


Байрамов в разговоре с Лавровым заявил о недопустимости искусственного создания впечатления об ухудшении гуманитарной ситуации в Ханкенди Ереван отказался от участия во встрече Москве глав МИД Азербайджана и Армении – МИД РФ Договоренность лидеров Азербайджана и Армении, достигнутая в Праге, имеет рубежное значение – Лавров Байрамов и Лавров обсудили выполнение трехсторонних заявлений и Украину Баку и Москва обсудили мероприятия на 2022г в связи с 30-летием установления дипотношений – МИД Азербайджана Встреча глав МИД Азербайджана и России началась в Баку

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az