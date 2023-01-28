Лавров осудил вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране

Главы МИД Азербайджана и РФ Джейхун Байрамов и Сергей Лавров провели телефонный разговор. «Лавров выразил соболезнования в связи с убийством сотрудника посольства Азербайджана в Тегеране», - сообщает МИД РФ. Ведомство отмечает, что подтвердив изложенные в заявлении МИД России оценки этого неприемлемого акта, Лавров выразил готовность оказать любое содействие, которое азербайджанская сторона сочтет целесообразным. Р.Ахмедов

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