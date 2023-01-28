МИД Азербайджана осудил вооруженное нападение на синагогу в Израиле

Министерство иностранных дел Азербайджана осудило вооруженное нападение на синагогу в Израиле.
Об этом сообщается в Twitter-аккаунте МИД.
"Решительно осуждаем террористическое нападение на синагогу в квартале Неве-Яаков в Иерусалиме. Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в публикации.
7 человек погибли и 10 человек получили ранения во время вооруженного нападения на синагогу в израильском городе Иерусалим. Израильская полиция назвала произошедшее террористическим актом.
В.Алиев
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