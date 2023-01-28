МИД Азербайджана осудил вооруженное нападение на синагогу в Израиле

Министерство иностранных дел Азербайджана осудило вооруженное нападение на синагогу в Израиле.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте МИД.

"Решительно осуждаем террористическое нападение на синагогу в квартале Неве-Яаков в Иерусалиме. Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в публикации.

7 человек погибли и 10 человек получили ранения во время вооруженного нападения на синагогу в израильском городе Иерусалим. Израильская полиция назвала произошедшее террористическим актом.

В.Алиев