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Цена на нефть

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Дальнее зарубежье 28.01.2023 09:49

Палата представителей приняла проект об ограничении доступа Байдена к нефтяному резерву

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов одобрила законопроект, согласно которому возможностей президента Джо Байдена высвобождать нефть из стратегического резерва государства ограничиваются, сообщает телеканал C-SPAN.

За инициативу проголосовал 221 конгрессмен, против - 205 человек. Журналисты сообщают, что по большей части голоса разделились по принципу партийной принадлежности: инициативу поддержали республиканцы, которые имеют большинство мест в Палате представителей.

Согласно нововведению, действующий президент США сможет использовать нефть из стратегического резерва только в случае, если даст разрешение на наращивание добычи энергоносителя.

В.Алиев

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Тэги: США, БАЙДЕН, НЕФТЬ, ОГРАНИЧЕНИЯ


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