Палата представителей приняла проект об ограничении доступа Байдена к нефтяному резерву

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов одобрила законопроект, согласно которому возможностей президента Джо Байдена высвобождать нефть из стратегического резерва государства ограничиваются, сообщает телеканал C-SPAN.

За инициативу проголосовал 221 конгрессмен, против - 205 человек. Журналисты сообщают, что по большей части голоса разделились по принципу партийной принадлежности: инициативу поддержали республиканцы, которые имеют большинство мест в Палате представителей.

Согласно нововведению, действующий президент США сможет использовать нефть из стратегического резерва только в случае, если даст разрешение на наращивание добычи энергоносителя.

В.Алиев