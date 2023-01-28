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Дальнее зарубежье 28.01.2023 10:30

Германия вслед за США и Францией предупредила своих граждан о возможных терактах в Турции

Посольство Германии в Турции предупредило находящихся в стране своих граждан о возможных терактах на турецкой территории после серии акций в Европе по осквернению Корана. Это было сделано вслед за дипломатическими представительствами Соединенных Штатов и Франции.

В посольстве Германии подчеркнули, что, по оценкам сотрудников немецких спецслужб, в Турции вслед за инцидентом с сожжением Корана у ее посольства в Швеции выросла угроза террористических акций.

Дипмиссия также порекомендовала гражданам Германии проявлять внимание и бдительность при посещении публичных мест в Турции, избегать скопления людей, а также мест, где проходят богослужения.

Ранее в министерстве иностранных дел Турции заявили, что Анкара осуждает сожжение Корана в Дании и призывает европейские администрации "не стоять в стороне" и реагировать на подобные акции.

До этого турецкое новостное агентство TRT сообщило, что ультраправый шведский политик, лидер партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег Коран напротив мечети в столице Дании. Стоя в окружении полицейских, политик провел акцию в каске напротив мечети сразу по окончании пятничной молитвы в районе Копенгагена Дортевей.

В.Алиев

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, США, ФРАНЦИЯ, ТУРЦИЯ, ТЕРАКТЫ


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