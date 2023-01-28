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Дальнее зарубежье 28.01.2023 11:29

Американский генерал призвал подчиненных готовиться к войне с Китаем после выборов президента США

Глава командования воздушной мобильности ВВС США генерал Майк Минихан призвал подчиненный ему офицерский состав готовиться к войне с Китаем, которая, по его оценкам, начнется в 2025 году, сообщил NBC.

Он распространил служебную записку, имеющуюся в распоряжении телеканала, в которой написал: "Надеюсь, что я ошибаюсь. Но интуиция подсказывает мне, что мы будем сражаться в 2025 году".

Минихан объясняет это тем, что и на Тайване, и в США в 2024 году состоятся президентские выборы. Таким образом, США будут "отвлечены", и у председателя КНР Си Цзиньпина будет возможность начать действия против Тайваня.

Подписанный меморандум адресован всем руководящим структурам командовании воздушной мобильности и другим оперативным командирам ВВС, он предписывает сообщить обо всех мерах по подготовке к войне с Китаем к 28 февраля.

Представитель командования воздушной мобильности заявил: "Это подлинная внутренняя записка генерала Минихана, адресованная подчиненным ему командным группам. Его приказ основан на прошлогодних основополагающих усилиях командования воздушной мобильности по подготовке мобильных военно-воздушных сил к будущему конфликту, если сдерживание потерпит неудачу".

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Тэги: США, ГЕНЕРАЛ, КИТАЙ, ВОЙНА


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