Состоялась встреча президентов Азербайджана и Египта один на один

После церемонии официальной встречи в Баку состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Арабской Республики Египет Абдулфаттахом ас-Сиси один на один. В.Алиев

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