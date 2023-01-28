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Дальнее зарубежье 28.01.2023 13:46

Италия и Франция планируют отправить Украине ракеты для систем ПВО

Италия и Франция договорились совместно закупить порядка 700 зенитных ракет Aster-30 для систем противовоздушной обороны, которые поставляются Украине. Об этом сообщает газета Il Messaggero со ссылкой на источник.

Уточняется, что не все ракеты будут предназначены для Киева. Часть из них останется в итальянских и французских арсеналах.

По данным издания, 27 января министры оборон Италии и Франции Гуидо Крозетто и Себастьен Лекорню обсуждали на встрече в Риме технические детали поставок систем ПВО на Украину.

Газета La Stampa сообщила, что в заявлении по итогам встречи не упоминалась отправка зенитных ракетных комплексов SAMP-T. Итальянские дипломаты сообщили журналистам, что Франция попросила для этого еще немного времени. Официальное решение остается за премьер-министром Италии Джорджей Мелони и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Кроме того, в ходе встречи Крозетто и Лекорню договорились о производстве новых батарей SAMP-T. По данным Il Messaggero, стоимость одной батареи составляет порядка €800 млн.

В.Алиев

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Тэги: ИТАЛИЯ, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, РАКЕТЫ, ПВО


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