Азербайджан и Египет подписали 3 документа

Азербайджан и Египет подписали в субботу пакет документов, направленных на расширение двустороннего сотрудничества.

Документы были подписаны по итогам переговоров президентов Азербайджана и Египта в Баку.

В частности, подписаны Меморандумы о взаимопонимании: по сотрудничеству в области управления водными ресурсами; по сотрудничеству между министерствами культуры двух стран; по сотрудничеству между министерством экономики Азербайджана и министерством торговли и промышленности Египта.

В.Алиев