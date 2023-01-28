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Внешняя политика 28.01.2023 13:11

Азербайджан и Египет подписали 3 документа

Азербайджан и Египет подписали в субботу пакет документов, направленных на расширение двустороннего сотрудничества.

Документы были подписаны по итогам переговоров президентов Азербайджана и Египта в Баку.

В частности, подписаны Меморандумы о взаимопонимании: по сотрудничеству в области управления водными ресурсами; по сотрудничеству между министерствами культуры двух стран; по сотрудничеству между министерством экономики Азербайджана и министерством торговли и промышленности Египта.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕГИПЕТ, ДОКУМЕНТЫ, ПОДПИСАЛИ


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