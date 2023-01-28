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Дальнее зарубежье 28.01.2023 15:17

Посол Израиля заявил о большой «закулисной» помощи Киеву со стороны Тель-Авива

Власти Израиля оказывают Украине гораздо большую поддержку, оставаясь "в тени", заявил посол еврейского государства в Берлине Рон Просор, пишет Berliner Morgenpost. По его словам, Тель-Авив не может делать этого официально из-за двух факторов - большой еврейской общины в России и роли, которую Москва играет в Сирии.

"Израильская армия регулярно блокирует поставки оружия из Ирана в Сирию и Ливан. К ним относятся иранские беспилотники и ракеты <...> Так что помогаем - пусть и закулисно и гораздо больше, чем известно", - отметил Просор.

Как указал посол Израиля, Тель-Авив находится в непростой ситуации, поэтому ему приходиться действовать подобным образом.

В.Алиев

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, УКРАИНА, РОССИЯ, ПОСОЛ, ПОМОЩЬ


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