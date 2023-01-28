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Внешняя политика 28.01.2023 14:30

Алиев отмечает наличие хороших перспектив для расширения экономического сотрудничества между Баку и Каиром

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку и Каир будут наращивать политическое и экономическое сотрудничество.

"Мы придаем большое значение вашему визиту. Уверен, что этот визит станет важным вкладом в расширение отношений между Азербайджаном и Египтом. Мы с вами на встрече в формате тет-а-тет обсудили многие вопросы. У нас нет никаких разногласий в вопросе будущего развития взаимоотношений, нет. У нас имеются очень хорошие возможности для сотрудничества во многих отраслях", - сказал Алиев в субботу в Баку в ходе переговоров с президентом Египта Абдул-Фаттахом ас-Сиси в расширенном составе.

Алиев подчеркнул, что накануне президент Египта провел встречу с бизнес-кругами Азербайджана. "По имеющейся у меня информации, имеются очень хорошие результаты по итогам этой встречи. Безусловно, взаимодействие бизнес-кругов еще больше укрепит наши связи. Мы также определили сферы будущего сотрудничества. Уверен, что в ближайшем будущем станут возможны взаимные инвестиции, а также рост товарооборота", - отметил он.

Глава государства добавил, что стороны должны уделять внимание усилению политических отношений, в том числе углублению взаимодействия в рамках международных организаций.

Президент Египта, в свою очередь, выразил соболезнование в связи с трагическими событиями в посольстве Азербайджана в Тегеране.

Он отметил, что политическая воля сторон относительно взаимного сотрудничества, как в политической, так и экономической сферах, создает уверенность в расширении и углублении этих связей в ближайшем будущем.

Президент Египта заметил, что инвесторам двух странах, согласно договоренностям, будут созданы благоприятные условия, а также рассказал о запланированных взаимных инвестициях и создании совместных предприятий в области фармацевтики.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕГИПЕТ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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