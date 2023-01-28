Азербайджан и Египет определили приоритетные направления экономического сотрудничества - Алиев

Баку и Каир определили приоритетные направления экономического сотрудничества, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Сегодня мы широко обсудили торгово-экономические вопросы. В прошлом году в Азербайджане состоялось заседание Межправительственной совместной комиссии, и в преддверии очередного заседания комиссии мы должны реализовать договоренности, достигнутые сегодня, чтобы на следующем заседании можно было предпринять конкретные шаги», - сказал Алиев в субботу, выступая с совместным заявлением по итогам переговоров в Баку с президентом Египта Абдул-Фаттахом ас-Сиси.

По его словам, стороны определили приоритетные направления экономического сотрудничества. Это фармацевтика, промышленность, алюминиевая промышленность, энергетика, нефтяная промышленность, в том числе возобновляемая энергетика.

Р.Ахмедов