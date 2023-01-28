Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку и Каир усилят совместную борьбу против международного терроризма.

Алиев в субботу, выступая с совместным заявлением по итогам переговоров в Баку с президентом Египта Абдул-Фаттахом ас-Сиси, сказал, что главы государств на сегодняшних переговорах обсудили вопросы региональной безопасности, провели обмен мнениями относительно углубления сотрудничества в сфере безопасности в будущем.

«Мы решили усилить нашу совместную борьбу против международного терроризма, в этом ощущается большая потребность. Потому что международный терроризм является угрозой для всего мира и успешная борьба против этой угрозы возможна лишь совместными усилиями», - отметил Алиев.

Он также коснулся темы реформирования ООН, которое обсуждается мировым сообществом. «В одном из своих выступлений я заявил, что в этих реформах есть большая необходимость. Считаю, что состав Совбеза должен быть расширен. Одно постоянное место должно быть отведено членам Организации Исламского Сотрудничества (ОИС), и ОИС должна выдвигать своего кандидата на основе консультаций. Еще одно место постоянного члена должно быть отведено Движению Неприсоединения (ДН) и это место должна получить страна, председательствующая в ней. Считаю, что это было бы справедливо», - подчеркнул он.

Президент Азербайджана добавил, что эти реформы окажут содействие в формировании более безопасного и справедливого мира.

В.Алиев