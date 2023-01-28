Каир рассчитывает на увеличение числа прямых авиарейсов между Египтом и Азербайджаном - ас-Сиси

Президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси подчеркнул заинтересованность Каира в развитии взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном.

"В ходе переговоров была достигнута договоренность относительно увеличения товарооборота. И всё это реально на фоне имеющейся в наличии политической воли. Кроме того, были обсуждены вопросы относительно реализации договоренностей, достигнутых на 6-м заседании Совместной межправительственной комиссии, и вопросов, которые будут внесены на повестку следующего заседания. Мы подчеркнули достижения Египта в области фармацевтики и выразили готовность в удовлетворении потребностей Азербайджана в лекарствах", - сказал ас-Сиси в субботу, выступая с совместным заявлением по итогам переговоров в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Он подчеркнул, что Египет планирует развивать отношения с Азербайджаном в сферах экономики, торговли и культуры.

Он также отметил реформы, проведенные в Египте в сфере электроэнергетики, и выразил готовность Каира поделиться этим опытом с Баку

Глава государства добавил, что в ходе переговоров с азербайджанским лидером также были обсуждены вопросы устранение Египтом существующих барьеров перед зарубежными инвесторами, создание для них условий и упрощение юридических процедур.

"Особо подчеркиваю важность подписанных нашими странами документов в области свободной торговли, учитывая, что Египет играет роль ворот на Африканский континент. В то же время, заостряя внимание на наличии прямого воздушного сообщения между Баку и Шарм-аль-Шейхом, я заявил о важности увеличения количества прямых рейсов между двумя странами, что внесет вклад в сотрудничество в сферах экономики и торговли", подчеркнул ас-Сиси.

В.Алиев