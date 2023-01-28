В Азербайджане незначительный суточный прирост COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 33 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 827 тыс. 880, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
Днем ранее зарегистрировано 24 случая.
За 24 часа умер один больной COVID-19 (накануне - 3).
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 81 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 817 тыс. 562 человек (+21 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 237 человек.
В.Алиев
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