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Здравоохранение 28.01.2023 18:36

В Азербайджане незначительный суточный прирост COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 33 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 827 тыс. 880, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрировано 24 случая.

За 24 часа умер один больной COVID-19 (накануне - 3).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 81 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 817 тыс. 562 человек (+21 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 237 человек.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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