Петр Павел победил на выборах президента Чехии

Бывший председатель военного комитета НАТО Петр Павел в субботу одержал победу во втором туре президентских выборов в Чехии, сообщает агентство ЭФЭ.

После обработки примерно 90% бюллетеней у него примерно 57% голосов, а у его соперника - бывшего премьера Андрея Бабиша - 43%. Отыграть такое отставание Бабиш уже не сможет, отмечают европейские СМИ. Явка составила почти 70%.

Бабиш является лидером центристского политического движения ANO и на данный момент возглавляет оппозицию в парламенте. Павел, как отмечают западные СМИ, придерживается твердого прозападного курса. В частности, он выступает за решительную поддержку Украины, тогда как Бабиш, который, как и его соперники, выступает за прекращение конфликта, критиковал чешское правительство за то, что оно ставит интересы Украины выше чешских.

В Чехии президент обладает в основном церемониальными функциями, однако именно он назначает премьер-министра и членов Центрального банка, а также предлагает кандидатуры судей в Конституционный суд.