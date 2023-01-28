В Швеции выразили надежду на договоренность с Турцией по НАТО летом

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем после акций с сожжением Корана заявил, что надеется на достижение договоренностей с турецкой стороной на саммите глав министерств иностранных дел государств-членов НАТО в июле для будущего вступления в альянс. Об этом сообщает Expressen.

Очередной саммит НАТО ожидается в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года.

"События последних нескольких недель временно приостановили процесс... Само собой, мы рассчитываем на саммит в Вильнюсе", - сказал министр.

Ранее бывший премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон на фоне акций в стране с сожжением Корана заявила, что Стокгольму нужно поддерживать тесные контакты с мусульманскими странами, чтобы объяснить, как работают шведские законы.

В.Алиев