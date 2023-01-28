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Дальнее зарубежье 28.01.2023 20:59

Трамп начинает предвыборную кампанию

Бывший президент США Дональд Трамп в субботу проводит первые предвыборные митинги, более двух месяцев назад он объявил о намерении участвовать в борьбе за пост главы государства.

По сообщению Associated Press, у него запланировано сразу два митинга за день: один в Нью-Гэмпшире, а второй - в Южной Каролине. Речь идет о штатах, которые среди первых проводят праймериз Республиканской партии - отсюда интерес к ним Трампа.

На данный момент Трамп - единственный республиканец, заявивший о намерении бороться за выдвижение кандидатом в президенты от своей партии. Однако ожидается, что в течение ближайших месяцев у него появятся серьезные соперники. Так, решение участвовать в предвыборной гонке может принять пользующийся большой популярностью губернатор Флориды Рон Десантис. Обдумывают участие в праймериз бывший вице-президент США Майк Пенс и бывший постпред США при ООН Никки Хэйли. Кандидатуры, кроме этих политических "тяжеловесов", могут выдвинуть и менее известные политики-республиканцы.

Трамп не смог добиться переизбрания в 2020 году, уступив нынешнему главе государства Джо Байдену. При этом республиканец до сих пор утверждает, что выиграть ему помешали лишь нарушения во время голосования. Несмотря на то поражение, Трамп все эти годы оставался наиболее влиятельным представителем Республиканской партии. Ситуация несколько изменилась в ноябре 2022 года, когда ряд поддерживаемых Трампом политиков не смог выиграть на выборах в Конгресс США. В итоге республиканцы, вопреки многим прогнозам, не отвоевали большинство в Сенате и лишь с большим трудом получили большинство в Палате представителей. Тогда многие СМИ в США предположили, что именно из-за Трампа партия не смогла добиться более убедительной победы. Опросы показывали снижение популярности бывшего президента и, наоборот, рост популярности Десантиса.

Однако в последние недели ситуация стала меняться: Трамп, согласно нескольким опросам, уверенно опережает Десантиса по популярности среди республиканского электората.

Президентские выборы пройдут в США в 2024 году. До этого и демократам, и республиканцам предстоит выбрать, кто будет их кандидатом.

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Тэги: США, ВЫБОРЫ, ТРАМП


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